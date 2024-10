Attentato ad Ankara, il governo turco accusa il Pkk: confermati i raid contro 32 obiettivi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’attacco di ieri nei pressi della capitale Ankara, la Turchia ha confermato nelle scorse ore raid contro target legati al Pkk, nel nord dell’Iraq e in Siria. “Sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai terroristi”, hanno reso noto dal ministero della Difesa di Ankara Yaar Guler. L’attacco non è stato sinora rivendicato. Nell’Attentato di ieri, all’ingresso della sede delle Turkish Aerospace Industries, sono morte almeno 5 persone con 22 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. L’assalto è avvenuto a Kahramankazan, cittadina a circa 50 chilometri a nord-ovest di Ankara. Non sono chiare le ragioni dell’attacco e l’identità del gruppo che lo ha compiuto. Ilfattoquotidiano.it - Attentato ad Ankara, il governo turco accusa il Pkk: confermati i raid contro 32 obiettivi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’attacco di ieri nei pressi della capitale, la Turchia ha confermato nelle scorse oretargetal Pkk, nel nord dell’Iraq e in Siria. “Sono stati colpiti e distrutti 32appartenenti ai terroristi”, hanno reso noto dal ministero della Difesa diYaar Guler. L’attacco non è stato sinora rivendicato. Nell’di ieri, all’ingresso della sede delle Turkish Aerospace Industries, sono morte almeno 5 persone con 22 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. L’assalto è avvenuto a Kahramankazan, cittadina a circa 50 chilometri a nord-ovest di. Non sono chiare le ragioni dell’attacco e l’identità del gruppo che lo ha compiuto.

