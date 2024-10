361magazine.com - Amici, le ballerine vengono convocate: il motivo e lo scontro

(Di giovedì 24 ottobre 2024)daytime di giovedì 24 ottobre: la Celentano convoca le sue allieve. Scoppia unotra le, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. La Maestra Celentano chiede di allieve con le sue allieve Chiara e Alessia. La Maestra disapprova il compito di classe che ha organizzato la professoressa Deborah Lettieri. La Celentano paragona i suoi voti con quelli dati alle allieve da Deborah e dichiara: “ io giudico quello che vedo. ”. Leggi anche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta? Scoppia loRebecca e Teodora scoprono che le duehanno parlato di loro. Rebecca dichiara: “La Celentano dice che io sono volgare. Eravamo in cucina e mi hanno detto che non hanno parlato di noi e invece”.