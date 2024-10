Amica.it - Amica di Novembre è in edicola con un accessorio speciale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’altra mattina mi sono fatta un regalo. Fuori era grigio e umido, una vocina interiore mi istigava: non uscire, il divano ti aspetta, e anche l’ultima puntata della tua serie preferita, con il colpo di scena finale. Stavo per cedere, ma ho guardato in strada e quella locandina fucsia alla fermata del bus mi ha cambiato la giornata. Ho preso la metropolitana in direzione Mudec (è il Museo delle Culture di Milano, nel quartiere di Porta Genova) e mi sono tuffata nella retrospettiva dedicata all’artista francese Niki de Saint Phalle. Prima di dirvi perché è stata una sliding door, segnatevi il prossimo 16 febbraio. È la data di chiusura della mostra, mancano circa quattro mesi lo so, ma dovete essere sicure che per allora l’avrete vista. Meglio se più di una volta, da sole e in compagnia: fatela girare.