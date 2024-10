Alluvione e traffico (congestionato): quali le strade chiuse e quelle riaperte (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYGiornate di traffico congestionato a Bologna e provincia. La viabilità è messa a dura prova non solo dai cantieri pregressi, ma anche dai lavori necessari dopo l'Alluvione che gli scorsi giorni ha colpito pesantemente il nostro territorio Bolognatoday.it - Alluvione e traffico (congestionato): quali le strade chiuse e quelle riaperte Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYGiornate dia Bologna e provincia. La viabilità è messa a dura prova non solo dai cantieri pregressi, ma anche dai lavori necessari dopo l'che gli scorsi giorni ha colpito pesantemente il nostro territorio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente stradale sull’A4 : coinvolti diverse persone e traffico congestionato - Il piano di emergenza attivato Di fronte all’emergenza, le autorità locali hanno messo in atto il piano di emergenza, permettendo l’invio di quattro ambulanze e un’automedica per prestare assistenza ai feriti. La situazione di crisi si è aggravata con il passare dei minuti, rendendo necessaria la gestione del traffico da parte della polizia stradale. (Gaeta.it)

“Sessanta minuti per fare 500 metri”. Bagno a Ripoli - mattina di delirio : traffico congestionato per ore - E si teme di nuovo un grandissimo caos. Via di Belmonte è chiusa per lavori fino al 15. Qualcuno riesce a ironizzare: “Il numero delle persone bloccate dal traffico a Grassina è inversamente proporzionale al numero delle persone presenti al lavoro sui cantieri della variante”, dice Tommaso dando dunque la colpa ai cantieri per la realizzazione del bypass alla Chiantigiana. (Lanazione.it)

Camion intraversato in autostrada - traffico congestionato verso nord - Il tratto dell’autostrada tra Barberino di Mugello e Calenzano verso nord è stato temporaneamente chiuso intorno a mezzogiorno. Un camion si sarebbe intraversato nella carreggiata, bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e i tecnici di Autostrade per l’Italia. (Lanazione.it)