Al Centro Commerciale Campania ti aspetta un Halloween in stile “Beetlejiuce” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno spaventoso mondo di spiriti ti aspetta al Campania. Dal 26 al 31 ottobre puoi vivere un Halloween in stile “Beetlejiuce”. Spiritelli dispettosi, pronti a fare scherzetti e trabocchetti, sono in arrivo al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Dal 26 al 31 ottobre Piazza Campania si trasformerà in una vera e propria casa infestata 2anews.it - Al Centro Commerciale Campania ti aspetta un Halloween in stile “Beetlejiuce” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno spaventoso mondo di spiriti tial. Dal 26 al 31 ottobre puoi vivere unin”. Spiritelli dispettosi, pronti a fare scherzetti e trabocchetti, sono in arrivo aldi Marcianise (Caserta). Dal 26 al 31 ottobre Piazzasi trasformerà in una vera e propria casa infestata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Centro Campania dal 21 ottobre visite e prevenzione con gli esperti del settore - Tornano le giornate del benessere al Centro commerciale Campania. Dal 21 ottobre al 19 dicembre, il Wellness Point, situato al primo piano (ingresso Nord), offrirà consulenze gratuite con […]. Al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) riprendono gli appuntamenti dedicati alla salute e al benessere. (2anews.it)

Expo del Lavoro - al Centro Campania gli studenti incontrano le imprese - Dal 21 al 25 ottobre, il Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) ospiterà l’Expo del Lavoro e dell’Orientamento, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Asse4 Rete di Imprese. Al Centro Commerciale Campania gli studenti incontrano le imprese: dal 21 al 25 ottobre l’Expo del Lavoro e dell’Orientamento. (2anews.it)

Al Centro Campania volo in mongolfiera e la possibilità di vincere un viaggio - Il Centro Campania ti regala un volo in mongolfiera e la possibilità di vincere un viaggio con il concorso “The Dreamers: sogna e vinci”. Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, offre un’esperienza indimenticabile: vincere il viaggio dei tuoi sogni e volare gratuitamente in mongolfiera sui panorami mozzafiato di Caserta. (2anews.it)