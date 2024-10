Adriano Celentano contro Giovanni Floris a difesa di Santoro: “Con lui sei odioso e prepotente” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Invettiva a mezzo Instagram di Adriano Celentano per Giovanni Floris: "Sei particolarmente “odioso” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare gli interventi di Michele Santoro". Fanpage.it - Adriano Celentano contro Giovanni Floris a difesa di Santoro: “Con lui sei odioso e prepotente” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Invettiva a mezzo Instagram diper: "Sei particolarmente “” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare gli interventi di Michele".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adriano Celentano scrive ancora a Floris - questa volta lo rimprovera per come tratta Santoro : «Fai il prepotente» - . Lo scorso aprile aveva ammesso di guardarla sempre, aveva fatto i complimenti al conduttore tv Giovanni Floris pur muovendogli un appunto. Quegli applausi proprio non gli andavano giù: «O ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo DiMartedì crollerà». Ma lo fa tornando su un argomento a lui caro, ossia la trasmissione di La7 DiMartedì. (Open.online)

Don Backy : “Teo Teocoli mi deve dei soldi - non lo sento dal 1968. Con Adriano Celentano problemi legali” - Don Backy sostiene che Teo Teocoli abbia un debito con lui. L'artista ha ricordato anche la rottura con Adriano Celentano a seguito di problemi legali.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Teo Teocoli torna sulla rottura con Adriano Celentano e rivela i motivi della lite - Sempre a un ‘Un Giorno da Pecora’ Teo Teocoli ha rivelato di esser rimasto male, oltre alla faccenda di Adriano Celentano, anche per un altro volto celebre dello spettacolo: “Si tratta di Don Backy, il quale recentemente ha detto che mi pagava le cene e che ora vuole indietro quei soldi, quando sono passati 60 anni… Ai tempi lui viveva a Milano da solo, alla sera andavo in trattoria e pagava lui, perché non avevo soldi. (Metropolitanmagazine.it)