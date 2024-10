“A spasso nella storia: un tuffo nell’archeologia”, laboratorio ludico didattico per bambini e bambine (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continuano gli appuntamenti de “Il piccolo, chiassoso, spassoso club di Officine Culturali”, il calendario di attività per bambini e bambine: il prossimo appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 10:30 al Monastero dei Benedettini con il laboratorio ludico didattico “A spasso nella storia: un Cataniatoday.it - “A spasso nella storia: un tuffo nell’archeologia”, laboratorio ludico didattico per bambini e bambine Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continuano gli appuntamenti de “Il piccolo, chiassoso,so club di Officine Culturali”, il calendario di attività per: il prossimo appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 10:30 al Monastero dei Benedettini con il“A: un

Consiglio delle Bambine e dei Bambini - a Latina la cerimonia d’insediamento - Siete chiamati a discutere e a proporre, a lottare per i vostri diritti e a condividere le vostre visioni. Il Consiglio comunale è un luogo in cui le idee si incontrano e si confrontano. Questo permetterà ai bambini di esprimere direttamente le loro idee, opinioni e soprattutto le loro proposte a tutta l’amministrazione, contribuendo in modo significativo alla vita e al cambiamento della nostra città”, ha sottolineato la consigliera Pagano. (Ilfaroonline.it)

Latina / Consiglio delle Bambine e dei Bambini - in Comune la cerimonia d'insediamento

La cerimonia, coordinata dal presidente dell'assise civica Raimondo Tiero, è avvenuta nell'aula consiliare alla presenza della sindaca Matilde Celentano, di Salvatore Ciccone, delegato dall'assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, di Marta Letizia, referente regionale del progetto.

Latina ha il suo nuovo Consiglio delle bambine e dei bambini - . L’insediamento c’è stato questa mattina in Comune nel corso di una cerimonia, coordinata dal presidente dell’assise civica Raimondo Tiero, che si è tenuta nell’aula consiliare alla presenza della sindaca Matilde Celentano, di Salvatore. Latina ha il suo nuovo Consiglio delle bambine e dei bambini. (Latinatoday.it)