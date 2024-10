Inter-news.it - Young Boys-Inter, le probabili formazioni per la 3ª giornata di Champions League

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si giocherà alle ore 21.00 al Wankdorf Stadion di Berna: queste leper la partita di oggi, valida per la terzadiCASA – Il tecnico Joel Magnin, che ha parlato ieri in conferenza stampa insieme a Loris Benito, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per tentare di sorprendere l’. Benito sarà ovviamente titolare al centro della difesa, accanto a Camara. Occhio al centrocampo, con l’ex nerazzurro Males che dovrebbe giocare da mezzala insieme a Niasse e Monteiro. In avanti, Magnin farà affidamento alla corsa e alla rapidità del trio Elia, Itten, Ugrinic. Occhio agli svizzeri, nonostante i due KO contro Aston Villa e Barcellona.TRASFERTA – Turnover corposo per Inzaghi stasera in occasione di