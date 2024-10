Quotidiano.net - X Factor. Scatta l’ora dei live. Con vista su Napoli

Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Armonia. Divertimento. Musica. Cultura. Queste le parole nuvola condivise che scelgo per questa edizione di X, che debutta domani sera su Sky Uno e Now con il suoShow. Quattro giudici – Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jack La Furia, Achille Lauro – dodici concorrenti e la brava conduttrice e bravissima cantante Giorgia al suo debuttodopo le prove di Sanremo. In fondo allo show la finale, per la prima volta all’aperto, del 5 dicembre in piazza Plebiscito a. Ospite della prima puntata Ghali. Antonella d’Errico, vice president Sky, e Marco Tombolini, ceo Fremantle, sottolineano la solida armonia di squadra, che il pubblico si è riconnesso con X, + 36% (audience 1,7 milioni su Sky nella settimana e 1,1 su Now), che nel Top Trend dei social "c’è qualità di discussione". Poi ringraziano Paola Costa per tutti i quattrocento che lavorano al format.