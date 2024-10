Von der Leyen sprona l’Albania dopo l’accordo sui migranti con l’Italia | State lavorando bene avanti verso l’ingresso in Ue

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cosa pensano le istituzioni europee delItalia-Albania per esternalizzare le procedure di asilo e rimpatrio, ora che i giudici italiani ne hanno minato le fondamenta in applicazione di una sentenza della Corte Ue? Il terreno, politico e giuridico, è delicatissimo. A maggior ragioneche il governo Meloni ha tentato a sua volta di sorpassare l’ostacolo posto dalla magistratura approvando una nuova lista di Paesi sicuri per i rimpatri con un apposito decreto legge. Per questo la Commissione europea si mantiene in queste ore quanto mai prudente sulla questione. «Stiamo parlando di un accordo bilaterale, quindi nonlo commenteremo. Ma fin dall’inizio siamo stati molto chiari: abbiamo detto che avremmo monitorato molto attentamente gli sviluppi relativi al», ha detto oggi Ursula von derinterrogata sull’argomento nel corso della sua visita proprio a Tirana.