Vogliono arrestare i poliziotti

A Verona indagano l'agente che si è difeso e beatificano l'africano che voleva ucciderlo. A Pisa finiscono sotto inchiesta 10 membri del reparto che s'è opposto alla deviazione del corteo pro Pal. E il Consiglio d'Europa accusa le nostre forze dell'ordine di razzismo.

