Victoria Beckham, che style icon di suocera!

Debutto ufficiale per Cruz Beckham e Jackie Apostel, cantautrice di origini brasialiane che sembra avere tutte le carte in regola per piacere a mamma Victoria. Perché? Perché si veste come lei

Victoria Beckham Beauty conquista New York : il nuovo pop-up per celebrare il suo nuovo profumo - «La fragranza rappresenta un pilastro fondamentale del nostro modello di business e contribuisce a rafforzare l’identità del marchio, collegando la nostra storia nel mondo della moda con il settore beauty», ha dichiarato in un’intervista a WWD. . Grazie a questa iniziativa, Victoria Beckham Beauty punta a rafforzare il legame tra la moda e la bellezza, proponendo un’esperienza ... (Metropolitanmagazine.it)

Victoria Beckham - che rende posh anche il brat - L’ex Posh-Spice risulta essere sempre la migliore modella di se stessa. Nel 2023, Letizia di Spagna aveva partecipato a un ricevimento a Buckingham Palace proprio con l’abito verde acido di Victoria Beckham. A distanza di pochi mesi, Kendall Jenner aveva indossato lo stesso vestito per un party a Dubai. (Amica.it)

Ecco perché a Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle - A Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle: così riportano fonti britanniche riguardo alla presunta rottura tra le due donne. . Leggi anche> Temptation Island, due di picche per Antonio: lui e Titty si lasciano Oggi, i Beckham e i Sussex sembrano più distanti che mai, sia fisicamente che ideologicamente. (Bollicinevip.com)