United un derby per risorgere Ingaggiato il figlio d’arte Tentoni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ile un nuovo acquisto. Vigilia movimentata quella che oggi porta al match che loRiccione al ’Calbi’ giocherà contro il Ravenna. Gara decisamente di cartello, ’impreziosita’ dall’ingaggio di Tommaso. Riccionese doc e. Suo padre Davide, ora allenatore, in carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Padova, Ancona, Perugia e Ascoli. Tommaso, di professione centrocampista proprio come papà, è creciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, fino ad arrivare in Primavera. Poi il debutto tra i ’grandi’ con il Forlì ottenendo subito la promozione in Lega Pro. In C, poi, gioca anche con Carrarese, Alessandria e Imolese. Nella stagione 2020-2021 vince il campionato di serie D con il Seregno, proprio come l’anno successivo con il Novara. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia, sempre in D, del Carpi.