Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 23 ottobre 2024: Diana fa preoccupare Nunzio

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unaltornerà a focalizzare l'attenzione suDalla Valle, come si evince dalladella soap opera partenopea di mercoledì 23. La donna, negli ultimi tempi, ha attraversato un periodo molto difficile dopo aver subito una durissima aggressione da parte del suo compagno, Flavio Bianchi., infatti, è finita in coma e si è svegliata dopo molto tempo. Al suo risveglio, però, la Dalla Valle ha appreso di dover affrontare una difficile riabilitazione per recuperare pienamente la sua forma fisica e solo la vicinanza e il sostegno dile hanno dato la forza di reagire e di non arrendersi. Giorno dopo giorno,si è legata sempre più a Cammarota al punto da confessargli di provare dei forti sentimenti per lui.