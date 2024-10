Thiago Motta, la sfida con l’Inter aumenta le preoccupazioni: c’è un dato terribile (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Thiago Motta ha perso la sua prima partita con la Juventus e ora il big match contro l’Inter desta ancora più preoccupazioni: c’è un dato tremendo E’ stata una bruttissima Juve quella vista in campo contro lo Stoccarda nel terzo turno di Champions League. Una lontanissima parente di quanto si era visto nei turni precedenti in campo europeo. I bianconeri, certamente rimaneggiati dagli infortuni di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez su tutti, hanno espresso molto poco in campo. Il bilancio di Thiago Motta vs Inter (Calciomercato.it)Non sono mancate anche le critiche a Thiago Motta, per molti colpevoli di un’eccessiva voglia di dimostrare di essere il migliore con scelte discutibili e poco scontate. Un po’ troppo saccente? Il tecnico italiano, fin qui, aveva avuto sempre ragione, ma l’ostacolo Stoccarda è stato più duro del previsto e non è bastato un Perin in stato di grazia. Calciomercato.it - Thiago Motta, la sfida con l’Inter aumenta le preoccupazioni: c’è un dato terribile Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha perso la sua prima partita con la Juventus e ora il big match controdesta ancora più: c’è untremendo E’ stata una bruttissima Juve quella vista in campo contro lo Stoccarda nel terzo turno di Champions League. Una lontanissima parente di quanto si era visto nei turni precedenti in campo europeo. I bianconeri, certamente rimaneggiati dagli infortuni di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez su tutti, hanno espresso molto poco in campo. Il bilancio divs Inter (Calciomercato.it)Non sono mancate anche le critiche a, per molti colpevoli di un’eccessiva voglia di dimostrare di essere il migliore con scelte discutibili e poco scontate. Un po’ troppo saccente? Il tecnico italiano, fin qui, aveva avuto sempre ragione, ma l’ostacolo Stoccarda è stato più duro del previsto e non è bastato un Perin in stato di grazia.

