Svelato il nuovo progetto HasLab e tante novità Hasbro Pulse (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Hasbro Pulse è entusiasta di annunciare il lancio dell’ultimo progetto HasLab: la Ghostbusters Plasma Series Ectomobile Anniversary Edition, una replica altamente dettagliata dell’iconico veicolo, perfetta per i collezionisti e i fan di Ghostbusters. Oltre a questo entusiasmante HasLab, Hasbro Pulse ha rilasciato anche nuovi articoli imperdibili per i collezionisti: Marvel Legends Series X-Men 97 Marvel’s Sentinel – Questa imponente figura basata sull’amata serie animata, Sentinel è l’aggiunta perfetta alla collezione di ogni fan degli X-Men. L’action figure di Sentinel, con licenza ufficiale Marvel, presenta oltre 80 punti di snodo per creare pose ispirate alla serie sul vostro scaffale. Il set di action figure Marvel viene fornito con 5 accessori, tra cui power FX e pezzi alternativi per i danni da battaglia. Nerdpool.it - Svelato il nuovo progetto HasLab e tante novità Hasbro Pulse Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è entusiasta di annunciare il lancio dell’ultimo: la Ghostbusters Plasma Series Ectomobile Anniversary Edition, una replica altamente dettagliata dell’iconico veicolo, perfetta per i collezionisti e i fan di Ghostbusters. Oltre a questo entusiasmanteha rilasciato anche nuovi articoli imperdibili per i collezionisti: Marvel Legends Series X-Men 97 Marvel’s Sentinel – Questa imponente figura basata sull’amata serie animata, Sentinel è l’aggiunta perfetta alla collezione di ogni fan degli X-Men. L’action figure di Sentinel, con licenza ufficiale Marvel, presenta oltre 80 punti di snodo per creare pose ispirate alla serie sul vostro scaffale. Il set di action figure Marvel viene fornito con 5 accessori, tra cui power FX e pezzi alternativi per i danni da battaglia.

