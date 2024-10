Sulle tracce di Marco Polo. Persone, saperi e oggetti in viaggio tra XIII e XXI secolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, nei giorni 24 e 25 ottobre 2024, L’Università di Napoli “L’Orientale”, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Nazionali Campania, l’Istituto Confucio Napoli e la Shangai International Studies University, presenta Napolitoday.it - Sulle tracce di Marco Polo. Persone, saperi e oggetti in viaggio tra XIII e XXI secolo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di, nei giorni 24 e 25 ottobre 2024, L’Università di Napoli “L’Orientale”, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Nazionali Campania, l’Istituto Confucio Napoli e la Shangai International Studies University, presenta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Carnabuci, chi è il marito di Francesco Spano, dimessosi dopo lo scoop di Report sulle consulenze in conflitto d’interessi - Ritratto di Marco Carnabuci, compagno del capo di gabinetto dimissionario di Alessandro Giuli: il funzionario si è dimesso proprio per le consulenza al suo uomo ... (ilfattoquotidiano.it)

Dalla Laguna veneta a Pechino in bicicletta, sulle orme di Marco Polo - L'impresa da record, in occasione del 700esimo anniversario della morte del celebre autore de "Il Milione", raccontata alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista in una serata davvero speciale ... (rainews.it)

"Trame di porcellana. Marco Polo e la scoperta dell'oro bianco – teatro dentro tutti" al Museo Duca di Martina - Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 18.00, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, la Direzione regionale Musei nazionali Campania presenta presso il Museo Duca di Marti ... (napolitoday.it)