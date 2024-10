Spezia-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Spezia e Bari si affrontano nella decima giornata della Serie B 2024/25, una sfida importante per la parte alta della classifica. I liguri co Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si affrontano nella decima giornata della Serie B 2024/25, una sfida importante per la parte alta della classifica. I liguri co

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B : Sassuolo-Spezia 0-0. Bari ripreso - ma in piena zona playoff - Prosegue la settimana giornata di Serie B, con tre partite di scena a partire dalle ore 15. Il Bari di Moreno Longo, dopo l`ottimo successo in... (Calciomercato.com)

Serie B 2024/2025 - Bari e Cosenza sull’1-1. Il Sassuolo non va oltre lo 0-0 con lo Spezia - Dopo due vittorie consecutive, il Bari non va oltre l’1-1 al San Nicola contro il Cosenza. Nella settima giornata di campionato, la squadra di Moreno Longo passa in vantaggio al 39? con un gol di Pucino, ma viene raggiunta nel finale dopo ... (Sportface.it)

Serie B - LIVE : Sassuolo-Spezia per il 2° posto - il Bari per la zona playoff - Prosegue la settimana giornata di Serie B, con tre partite di scena a partire dalle ore 15. Il Bari di Moreno Longo, dopo l`ottimo successo in... (Calciomercato.com)