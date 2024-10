Shaila cambia ancora una volta idea e in Spagna ammette di essere innamorata di Lorenzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cambio di rotta di Shaila Gatta che ammette: "Sono innamorata di Lorenzo? Forse sì" L'articolo Shaila cambia ancora una volta idea e in Spagna ammette di essere innamorata di Lorenzo proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shaila cambia ancora una volta idea e in Spagna ammette di essere innamorata di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cambio di rotta diGatta che: "Sonodi? Forse sì" L'articolounae indidiproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande fratello 25 : Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez - Shaila Gatta e Javier Martinez si sono confrontati nuovamente sui loro sentimenti nella casa del Grande Fratello 25 e sembra che la loro frequentazione lasciata in sospeso possa riprendere. Nel dettaglio, nell’attesa generale per la nuova puntata ... (Anticipazionitv.it)

Shaila Gatta ammette l’interesse per Lorenzo e delude Javier al GF - il pallavolista : “Ora basta” - Nella puntata del Grande Fratello stasera Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di confrontarsi sui loro sentimenti. L'ex velina è apparsa ancora confusa: ha ammesso l'interesse per il modello milanese, ma non è sicura ... (Fanpage.it)

“Non mi piace - è troppo moscio!” - Shaila vuota il sacco su Javier e ammette l’attrazione per Lorenzo : gli sfottò di stanotte al GF – VIDEO - Shaila Gatta prende in giro Javier Martinez nel cuore della notte: i video con le concorrenti del Grande Fratello fanno il giro del web, cosa ha rivelato in merito alla sua attrazione per Lorenzo. L'articolo “Non mi piace, è troppo moscio!”, Shaila ... (Blogtivvu.com)