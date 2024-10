Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: Sonia Bruganelli voleva scipparle il posto di giurata a Ballando, il retroscena (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli attacca Sonia Bruganelli: "voleva il mio posto a Ballando con i suoi agganci". Ecco cosa è successo! L'articolo Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: Sonia Bruganelli voleva scipparle il posto di giurata a Ballando, il retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: Sonia Bruganelli voleva scipparle il posto di giurata a Ballando, il retroscena Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)attacca: "il miocon i suoi agganci". Ecco cosa è successo! L'articololaildi, ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Selvaggia Lucarelli tuona contro Sonia Bruganelli : “Provò a prendersi il mio posto a Ballando con i suoi agganci” - Selvaggia Lucarelli tuona contro Sonia Bruganelli nella sua newsletter: "Sapevo che provò a prendere il mio posto a Ballando con le stelle con i suoi agganci, questa è la verità”. La spiegazione arriva dopo settimane di attrici e asce sotterrate ... (Fanpage.it)

Selvaggia Lucarelli : “Sonia Bruganelli voleva il mio posto in giuria” - Sonia Bruganelli ha davvero cercato di “scippare” a Selvaggia Lucarelli la poltrona di giurata a “Ballando con le stelle”? A […] Continua a leggere Selvaggia Lucarelli: “Sonia Bruganelli voleva il mio posto in giuria” su Perizona.it (Perizona.it)

Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli che voleva il suo posto in giuria : "Agganci ed ex marito" - Selvaggia Lucarelli, ha svelato tutti i retroscena di cui era già a conoscenza relativamente alla candidatura di Sonia Bruganelli come giurata a Ballando con le Stelle. (Comingsoon.it)