Scossone in consiglio comunale. Niccolai lascia la vicepresidenza: "Sento di non avere più la fiducia" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Niccolai si è dimesso da vicepresidente del consiglio comunale. La decisione è stata presa ieri mattina dall’esponente di Fratelli d’Italia al culmine di un periodo di tensioni tutte interne alla maggioranza e, in particolare, al suo partito. Con una lettera indirizzata al sindaco Michele Conti, al presidente dell’assemblea elettiva, Alessandro Bargagna (Lega), alla vicepresidente vicaria Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) e al segretario generale del Comune, Marco Mordaci, Niccolai motiva la sua decisione con poche inequivocabili parole, ovvero che è "venuto meno il rapporto fiduciario con coloro che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura". Uno strappo che si è consumato dopo le ultime tensioni avvenute nell’ultima seduta consiliare di lunedì scorso ma che è esploso dopo settimane di nervi tesi soprattutto con i suoi colleghi di partito. Lanazione.it - Scossone in consiglio comunale. Niccolai lascia la vicepresidenza: "Sento di non avere più la fiducia" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescosi è dimesso da vicepresidente del. La decisione è stata presa ieri mattina dall’esponente di Fratelli d’Italia al culmine di un periodo di tensioni tutte interne alla maggioranza e, in particolare, al suo partito. Con una lettera indirizzata al sindaco Michele Conti, al presidente dell’assemblea elettiva, Alessandro Bargagna (Lega), alla vicepresidente vicaria Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) e al segretario generale del Comune, Marco Mordaci,motiva la sua decisione con poche inequivocabili parole, ovvero che è "venuto meno il rapportorio con coloro che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura". Uno strappo che si è consumato dopo le ultime tensioni avvenute nell’ultima seduta consiliare di lunedì scorso ma che è esploso dopo settimane di nervi tesi soprattutto con i suoi colleghi di partito.

