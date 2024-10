Iltempo.it - Scontro sull'immunità. Avs vuole processare Il Tempo ma non la Salis

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell'parlamentare di Ilaria. La richiesta è stata inoltrata alla commissione Affari legali». È mezzogiorno quando Roberta Metsola, presidente dell'europarlamento, prende la parola nell'aula di Strasburgo. Era prevedibile che alla fine il governo guidato da Viktor Orban avrebbe chiesto di proseguire il processo alla maestra amante di occupazioni e centri sociali che per uscire dal carcere di Budapest si è fatta eleggere eurodeputata con l'aiutino della coppia verde-sinistra di Bonelli e Fratoianni. Prevedibile anche la reazione. Apriti cielo. La diretta interessata lancia la "chiamata alle armi" con una grande «mobilitazione in nome dell'antifascismo» e della «vera giustizia».