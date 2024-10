Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, riparte la stagione teatrale del Teatro Eidos

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo dello scorso anno, ritorna lapresso lo Spazioin Via dei Sanniti a Sandel. Si aprirà , infatti, sabato 26 ottobre alle ore 20,30 la nuovaautunnale organizzata dalla compagnia, con quatto appuntamenti. Il primo titolo in cartellone sarà “GAETANO, FAVOLA ANARCHICA”, della compagnia Contestualmente, scritto e diretto da Riccardo Pisani. Con Nello Provenzano e le musiche originali di Lenny Pacelli. Dalle note di regia: “Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola “A toccare il naso del re” di Gianni Rodari, ripercorre la storia di Gaetano Bresci. In scena un giovane artigiano rivive i momenti salienti della storia del Bresci, dove il pretesto del toccare i nasi dei grandi diventa motore di eguaglianza e spinta rivoluzionaria.