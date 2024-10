Movieplayer.it - San Damiano, recensione: i poveri diavoli della Stazione Termini in un documentario di necessario impatto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se anche all'inferno può esserci il paradiso, allora Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes ci portano al centro di un'umanità sbandata, tra la sopravvivenza e la disperazione. Il cielo e l'immondizia, a metà tra il centro e l'altrove. Terra di confine, ultima frontiera. Più su, seguendo il volteggiare dei gabbiani, quando prima di sera il cielo si fa arancione, illuminando di santità il granitico marmo di un rifugio senza regole. È lì, nel cuore di Roma, che svetta la, nel quale i registi (una troupe ridotta all'osso, quasi giornalistica), Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, si sono immersi per due anni, realizzando, un po' per caso e un po' per destino, lo splendido San. Film,, opera ibrida. Narrativa reale, senza dubbio, ma anche prospetto