Lettera43.it - Roma, perquisizioni in Tim e Ntt Data per l’ipotesi di corruzione tra privati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I finanzieri del Comando provinciale di, su disposizione della procura della Capitale, hanno eseguitodomiciliari e sequestri nei confronti di due soggetti, rispettivamente procuratori delle società quotate Tim Spa e NttItalia Spa, perditra. Lesono state eseguite presso i domicili degli indagati e in alcuni uffici delle società. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie. Tim conferma la perquisizione e annuncia collaborazione con le autorità In una nota, Tim ha confermato che la Gdf ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’ufficio di un proprio dirigente, garantendo massima collaborazione. «La società collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo».