Retromarcia Trump, 'quest'anno voterò in anticipo' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donald Trump ha annunciato alla radio di Fox News che voterà in anticipo quest'anno: una vera e propria Retromarcia dopo aver messo in discussione sin dal 2020 il voto per corrispondenza sostenendo che causa "caos e confusione" rendendo le elezioni vulnerabili ai brogli e alle interferenze straniere. Parlando su Fox, il tycoon ha affermato di avere ancora sentimenti contrastanti sul voto anticipato ma, ha ammonito, "la cosa principale è che dovete uscire e dovete votare, anch'io voterò in anticipo". Sono 21 milioni e mezzo gli americani che hanno già votato per le presidenziali Usa di persona o per posta. Secondo i dati riportati da Nbc News, ad esprimere la propria preferenza tra Donald Trump e Kamala Harris tra gli elettori registrati sono stati il 45% dei democratici, il 38% dei repubblicani e il 17% degli indipendenti.

