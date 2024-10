.com - Prima Categoria / La Castelfrettese vola in testa: 2-0 al Borghetto nel recupero della 1^ giornata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La doppietta di Riccardo Serrani (5 gol in 5 partite) proietta i biancorossi di Ricci in vetta con Montemarciano e Osimo. Primo ko dell’era Luchetta-Senesi per i biancazzurri CASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 23 ottobre 2024 – Laliquida ilcon un super Riccardo Serrani e aggancia Montemarciano e Osimo 2011 inalla classifica. Il1^del girone B diha visto la vittoria dei “Frogs” di Ricci per 2-0 con una doppietta dell’ex Aesse Senigallia, autore di 5 reti in 5 giornate di campionato. Cade così l’imbattibilità deldi mister Luchetta, privo degli infortunati Brega e Martarelli. Lacrea laoccasione con Gabrielli, che alza non trova la porta di sinistro sulla sponda aerea di Serrani. Ilrisponde con Riccardo Paialunga, Giovagnoli è attento distanza ravvicinata.