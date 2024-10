Gaeta.it - Prelievo multiorgano all’ospedale di Latina: fegato e reni salvano vite in attesa di trapianto

Un'importante operazione diha avuto luogoSanta Maria Goretti di, trasformando una tragica perdita in una speranza per molti pazienti indi un. Grazie al consenso della famiglia della donatrice, un gesto di grande altruismo,di una donna di 65 anni sono stati trasferiti al Policlinico di Tor Vergata a Roma, dove verranno reimpiantati in pazienti bisognosi di cure vitali. Dettagli dell'operazione e il contesto della donazione La donatrice, originaria di, era ricoverata da diversi giorni nel reparto di Rianimazione a seguito di un'emorragia cerebrale, un evento che ha purtroppo avuto esito fatale.