Pozzuoli, avviate le procedure per l'affidamento dei lavori in alcune scuole (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di ripristino e riqualificazione sismica dei primi edifici scolastici danneggiati in seguito alla scossa del 20 maggio. Si tratta di 15 milioni di euro: si potrà procedere così alla messa in sicurezza del plesso Artiaco dell'IC 5 Artiaco e del Plesso Montenuovo dell'IC 4 Pergolesi, oltre

