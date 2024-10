Papa Francesco accoglie la Madonna di Casaluce: "Aversani sono i più gioiosi d'Italia" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Gli Aversani sono i più gioiosi d'Italia". Lo ha detto Papa Francesco a chi gli ha chiesto di far visita alla città di Aversa. Nel corso dell'udienza generale, il Papa ha ricevuto l'icona di Maria Santissima di Casaluce, patrona di Aversa e di Casaluce, in occasione dell’udienza generale in Casertanews.it - Papa Francesco accoglie la Madonna di Casaluce: "Aversani sono i più gioiosi d'Italia" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Glii piùd'". Lo ha dettoa chi gli ha chiesto di far visita alla città di Aversa. Nel corso dell'udienza generale, ilha ricevuto l'icona di Maria Santissima di, patrona di Aversa e di, in occasione dell’udienza generale in

