Sport.quotidiano.net - Pallamano. Non solo prima squadra in serie A. Volano anche le giovanili Ariosto

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonladell’, capace di arrivare alla sosta di campionato del prossimo weekend sull’onda di tre vittorie consecutive, ma il sorriso e la soddisfazione si allarga a tutto movimento della società ferrarese. Hanno preso il via, infatti, questa settimana tutti i campionati, e laha raccolto un filotto di soddisfazioni, vincendo i rispettivi impegni in tutti i campionati. L’Under 18 guidata in panchina da Lucas Vitale Alvarez ha esordito nel campionato nazionale di categoria espugnando il difficile campo di Mestrino con il punteggio di 28-17, con Anna Magri protagonista con tredici reti al suo attivo. Molto beneVaccari con 4, e Guarelli e Badiali con tre a testa.