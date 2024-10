Ilrestodelcarlino.it - Padre-padrone maltratta e minaccia le figlie a Bologna, applicato il braccialetto elettronico

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 - Picchiava,va e offendeva le, anche per motivi futili e di poco conto. L'uomo, un italiano sulla cinquantina, è ora indagato dalla Procura della Repubblica dipermenti contro familiari o conviventi dopo che la madre delle ragazze, sua ex moglie, si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. La donna, infatti, preoccupata per l'incolumità delleha ritenuto giusto rivolgersi alle istituzioni per mettere fine ai continui comportamenti vessatori dell’ex marito nei confronti delle ragazze. Così i carabinieri della StazioneCorticella hanno avviato le indagini a hanno ricostruito che il cinquantenne avrebbe più volteto entrambe le, in diverse circostanze e spesso per futili motivi, attraverso offese, violenze e minacce.