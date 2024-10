Omicidio Diabolik, il presunto killer: "Io innocente, spero venga fuori responsabile" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è dichiarato innocente. Sono le parole di Raul Esteban Calderon, il presunto killer dell'Omicidio Diabolik. "Sono addolorato per la morte del signor Piscitelli pensando anche al dolore che prova la sua famiglia. spero che verrà fuori chi ha commesso questo bruttissimo delitto e paghi con la Romatoday.it - Omicidio Diabolik, il presunto killer: "Io innocente, spero venga fuori responsabile" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è dichiarato. Sono le parole di Raul Esteban Calderon, ildell'. "Sono addolorato per la morte del signor Piscitelli pensando anche al dolore che prova la sua famiglia.che verràchi ha commesso questo bruttissimo delitto e paghi con la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calderon: ''Io innocente, dolore per morte Diabolik''. E la madre di Piscitelli ironizza: ''Colpiti'' - Così all'Adnkronos la madre di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, commenta le parole scritte dall ... anni - sottolinea la madre di Diabolik - Nell'attesa, auguriamo al presunto killer in ... (adnkronos.com)

Omicidio Diabolik, il presunto killer: "Io innocente, spero venga fuori responsabile" - L'argenitino imputato della morte di FabriziO Piscitelli ha consegnato un memoriale di sette pagine al proprio avvocato difensore: "Accusa pesa su di me come un macigno" ... (romatoday.it)

Clamoroso al processo Diabolik, Calderon: “Sono innocente, Piscitelli non l’ho ucciso io” - Depositato un memoriale scritto in carcere da Raul Esteban Calderon, a processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli: "Sono addolorato per la morte ... (fanpage.it)