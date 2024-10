Lettera43.it - Nubifragio a Ischia: strade come fiumi, auto e moto trascinate via dall’acqua

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un violentoha colpito l’isola di, in Campania, nella serata di martedì 22 ottobre. Secondo i dati della Protezione civile, in soli 60 minuti sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia. Lesi sono trasformate in, sommergendo interi quartieri. La furia dell’acqua ha trascinato viaparcheggiate in strada. Diversi gli allagamenti che hanno messo in seria difficoltà gli abitanti, soprattutto aPorto e nella zona dei Pilastri. Il maltempo è iniziato intorno alle 18 ed è proseguito durante la notte, ma fortunatamente le previsioni meteo di mercoledì 23 indicano un miglioramento, con tempo nuvoloso ma scarsa probabilità di precipitazioni. Nuove piogge sono invece previste per giovedì 24.