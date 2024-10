Nove immobili nel progetto ’Smart city’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono Nove gli immobili pubblici interessati dal progetto per la riqualificazione ’Smart city’ nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Entro la prossima primavera, in base alle tempistiche stimate dall’ufficio tecnico, partiranno i lavori che consentiranno di installare sui tetti degli edifici selezionati, altrettanti generatori fotovoltaici per autoconsumo, accumulo ed eventuale condivisone di energia elettrica. A essere privilegiate, nella scelta degli immobili, sono le scuole. Il costo del progetto denominato nello specifico ’Energy smart school’, sarà coperto per quasi 570.000 euro da risorse regionali dopo la sua ammissione all’interno della graduatoria degli interventi ammessi, mentre i restanti 30.000 euro - necessari a raggiungere il valore totale del progetto che sfiora i 600.000 euro - saranno finanziati dai Comuni dell’Unione. Ilrestodelcarlino.it - Nove immobili nel progetto ’Smart city’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sonoglipubblici interessati dalper la riqualificazionenel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Entro la prossima primavera, in base alle tempistiche stimate dall’ufficio tecnico, partiranno i lavori che consentiranno di installare sui tetti degli edifici selezionati, altrettanti generatori fotovoltaici per autoconsumo, accumulo ed eventuale condivisone di energia elettrica. A essere privilegiate, nella scelta degli, sono le scuole. Il costo deldenominato nello specifico ’Energy smart school’, sarà coperto per quasi 570.000 euro da risorse regionali dopo la sua ammissione all’interno della graduatoria degli interventi ammessi, mentre i restanti 30.000 euro - necessari a raggiungere il valore totale delche sfiora i 600.000 euro - saranno finanziati dai Comuni dell’Unione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covivio, ricavi in crescita del 6,8% a perimetro costante nei 9 mesi - Covivio, azienda francese operante nel settore immobiliare, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi che segnano una crescita del +4,9% ... (teleborsa.it)

A Firenze il Master in Management dello sport firmato Gabetti e IUL - È stato presentato a Firenze il primo Master in Management dello Sport firmato dal Gruppo Gabetti, realizzato in collaborazione ... (sardegnareporter.it)

Catasto, il caso limite di Padova: i valori degli immobili più alti dei prezzi reali - Tornando in Veneto una città come Verona, simile a Padova per dimensioni, vede un valore catastale di 125 mila euro mentre quello poi reale è di 165 mila. Mentre Vicenza paga le tasse in media su 94 ... (mattinopadova.gelocal.it)