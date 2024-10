.com - Napoli – New York, il trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Salvatores

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– New, ildeldicon Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra e Antonio Catania in arrivo al cinema Diffuso ildi– New, ildicon Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Tomas Arana e Antonio Catania. Tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, è una produzione PACO CINEMATOGRAFICA con RAI CINEMA. Ilarriva in sala dal 21 novembre distribuito da 01 Distribution.– Newe Pierfrancesco Favino sul set– New– La trama Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di unapiegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda.