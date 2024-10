Napoli-Lecce: Conte accontenta i tifosi, debutto dal 1? per un calciatore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Neres pronto a partire dall’inizio in Napoli-Lecce: i tifosi azzurri esultano Finalmente, il momento che tanti tifosi del Napoli aspettavano sembra essere arrivato: David Neres è pronto a partire titolare nella sfida contro il Lecce. Le ultimissime notizie calcio Napoli riportate dalla Gazzetta dello Sport confermano che l’esterno brasiliano è in pole position per una maglia dal primo minuto in campionato, acContentando così i tifosi partenopei che lo chiedevano a gran voce. Napoli-Lecce: le ultime Neres è stato decisivo finora entrando dalla panchina, collezionando un gol e ben 4 assist in soli 77 minuti giocati tra vari spezzoni di partita. Nonostante non abbia mai iniziato un match di Serie A dal primo minuto, il brasiliano ha già mostrato il suo valore anche in Coppa Italia, con un gol e un assist da titolare. Napolipiu.com - Napoli-Lecce: Conte accontenta i tifosi, debutto dal 1? per un calciatore Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Neres pronto a partire dall’inizio in: iazzurri esultano Finalmente, il momento che tantidelaspettavano sembra essere arrivato: David Neres è pronto a partire titolare nella sfida contro il. Le ultimissime notizie calcioriportate dalla Gazzetta dello Sport confermano che l’esterno brasiliano è in pole position per una maglia dal primo minuto in campionato, acntando così ipartenopei che lo chiedevano a gran voce.: le ultime Neres è stato decisivo finora entrando dalla panchina, collezionando un gol e ben 4 assist in soli 77 minuti giocati tra vari spezzoni di partita. Nonostante non abbia mai iniziato un match di Serie A dal primo minuto, il brasiliano ha già mostrato il suo valore anche in Coppa Italia, con un gol e un assist da titolare.

