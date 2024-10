Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Giuli, Nordio e Urso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AdolfoROMA – Si svolgerà oggi, 23 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a incentivare una gestione maggiormente sostenibile delle istituzioni museali, nell’ottica della diminuzione della dipendenza di tali istituzioni dal sostegno finanziario statale (Lupi – NM (N-C-U-I)-M). Il ministro della Giustizia, Carlo, risponderà a interrogazioni sulle dichiarazioni rese in merito alla compatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale (Faraone – IV-C-RE); sulle iniziative in relazione alla recente vicenda di uno scambio di e-mail tra magistrati riportato da fonti di stampa (Foti – FDI).