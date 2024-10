Milano ospita la Mostra del Libro Antico e Raro: un viaggio tra tesori letterari dal 25 al 27 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25 al 27 ottobre, Villa Necchi Campiglio a Milano sarà il palcoscenico di un evento unico che richiama l’attenzione di collezionisti e appassionati di libri antichi. La ‘Mostra del Libro Antico e Raro‘, organizzata dall’Associazione Librai Antiquari e dal Fondo per l’Ambiente Italiano, offre l’occasione di scoprire opere rari, edizioni pregiate e incunaboli, a prezzi accessibili. Con la partecipazione di 40 espositori provenienti da diverse parti dell’Italia e dall’estero, l’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare un mondo fatto di curiosità e bellezza. Le opere imperdibili della Mostra Tra i pezzi più significativi esposti nella Mostra, si distingue la prima edizione veneziana dell’“Orlando Furioso”, stampata nel 1584 per mano di Francesco de’ Franceschi. Gaeta.it - Milano ospita la Mostra del Libro Antico e Raro: un viaggio tra tesori letterari dal 25 al 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25 al 27, Villa Necchi Campiglio asarà il palcoscenico di un evento unico che richiama l’attenzione di collezionisti e appassionati di libri antichi. La ‘del‘, organizzata dall’Associazione Librai Antiquari e dal Fondo per l’Ambiente Italiano, offre l’occasione di scoprire opere rari, edizioni pregiate e incunaboli, a prezzi accessibili. Con la partecipazione di 40 espositori provenienti da diverse parti dell’Italia e dall’estero, l’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare un mondo fatto di curiosità e bellezza. Le opere imperdibili dellaTra i pezzi più significativi esposti nella, si distingue la prima edizione veneziana dell’“Orlando Furioso”, stampata nel 1584 per mano di Francesco de’ Franceschi.

