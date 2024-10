“Mi ha spinto a terra come per dirmi ‘stai qui. Spero non lo abbattano”, così il fungaiolo aggredito difende l’orso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era uscito approfittando della bella giornata per cercare funghi nei boschi sopra le frazioni di Marazzone, Cavaione e Rango – nel comune di Bleggio Superiore – in Trentino quando, si è trovato protagonista in un incontro a tu per tu con un orso. “Ci vado tutti i giorni nel bosco, sapevo che prima o poi sarebbe potuto accadere. Del resto si sa che orsi ce ne sono qui, bisogna solo avere un occhio di riguardo”. Il giovane, un ragazzo di 33 anni che ha riportato lievi ferite alla schiena, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha ricostruito la dinamica dell’incontro: “In un primo momento quando mi sono sentito colpire alle spalle, ho pensato che una persona mi stesse spintonando”. E ha proseguito: “Poco dopo l’incidente è stato annunciato che lo avrebbero ucciso e mi ha dato fastidio. Spero non lo abbattano“. Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha spinto a terra come per dirmi ‘stai qui. Spero non lo abbattano”, così il fungaiolo aggredito difende l’orso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era uscito approfittando della bella giornata per cercare funghi nei boschi sopra le frazioni di Marazzone, Cavaione e Rango – nel comune di Bleggio Superiore – in Trentino quando, si è trovato protagonista in un incontro a tu per tu con un orso. “Ci vado tutti i giorni nel bosco, sapevo che prima o poi sarebbe potuto accadere. Del resto si sa che orsi ce ne sono qui, bisogna solo avere un occhio di riguardo”. Il giovane, un ragazzo di 33 anni che ha riportato lievi ferite alla schiena, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha ricostruito la dinamica dell’incontro: “In un primo momento quando mi sono sentito colpire alle spalle, ho pensato che una persona mi stessenando”. E ha proseguito: “Poco dopo l’incidente è stato annunciato che lo avrebbero ucciso e mi ha dato fastidio.non lo“.

