“Mi devo fermare”. Angelina Mango, stop immediato al tour: l’annuncio sulla salute preoccupa i fan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango si ferma. stop a tutte le date. La scorsa primavera, durante la sua esibizione all’Eurovision, aveva commosso tutti, anche Laura Pausini. Che aveva detto: “Quello che hai fatto è straordinario. In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovisionalla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima, stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene)”. >>“Ma cosa ti è successo?”. Angelina Mango, il pubblico non la riconosce. E si preoccupa “Ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti”. Nei giorni scorsi Angelina aveva già dovuto fermarsi. Ora il comunicato ufficiale che spiega le ragioni della decisione. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si ferma.a tutte le date. La scorsa primavera, durante la sua esibizione all’Eurovision, aveva commosso tutti, anche Laura Pausini. Che aveva detto: “Quello che hai fatto è straordinario. In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovisionalla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima, stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene)”. >>“Ma cosa ti è successo?”., il pubblico non la riconosce. E si“Ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti”. Nei giorni scorsiaveva già dovuto fermarsi. Ora il comunicato ufficiale che spiega le ragioni della decisione.

