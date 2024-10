Quotidiano.net - Meloni, fondi record per la sanità, 2.317 euro pro capite

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "La tutela della salute mentale non è solo un elemento imprescindibile del benessere di tutti i cittadini, ma rappresenta anche una priorità all'interno della più ampia azione di questo governo per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e costruire unae più attenta ai bisogni dei cittadini. È la ragione per la quale abbiamo scelto, in questi due anni, di destinare allastanziamentie di confermare questa tendenza di crescita con la nuova legge di bilancio, che porterà nel 2025 lo stanziamento per il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi die ad una spesa pro-di 2.317". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgiain un messaggio inviato per l'inaugurazione della rassegna teatrale "Storie di ordinario cervello.