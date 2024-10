Medioriente: sirene a Tel Aviv e in centro Israele per razzi da Libano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – sirene d’allarme sono suonate a Tel Aviv e in diverse aree nel centro di Israele per razzi esplosi dal Libano in territorio israeliano. Lo comunica l’Idf, specificando che sono stati identificati quattro razzi che attraversavano il Libano verso il territorio israeliano. Alcuni dei razzi sono stati intercettati. Lapresse.it - Medioriente: sirene a Tel Aviv e in centro Israele per razzi da Libano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) –d’allarme sono suonate a Tele in diverse aree neldiperesplosi dalin territorio israeliano. Lo comunica l’Idf, specificando che sono stati identificati quattroche attraversavano ilverso il territorio israeliano. Alcuni deisono stati intercettati.

