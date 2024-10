Medico 81enne condannato a 4 anni per aver palpeggiato la nipote della convivente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Medico di 81 anni residente in un paese dell’Isola bergamasca è stato condannato a 4 anni di reclusione per aver palpeggiato la nipote undicenne della sua convivente. I fatti risalgono al 2022 quando la ragazzina si era fermata a dormire dalla zia, una donna nigeriana che viveva insieme al dottore. I due si erano conosciuti nel 1998, si erano innamorati ed erano andati ad abitare insieme. Dopo pochi mesi la relazione si era interrotta, ma la convivenza era proseguita fino all’aprile del 2023. I parenti della donna frequentavano la casa del Medico, compresa la ragazzina, che quella sera era stata accompagnata dalla madre e doveva trascorrere qualche giorno insieme alla coppia. Dopo cena l’11enne era andata in cucina a prendere della frutta e l’imputato, che lei chiamava “Big Daddy”, l’aveva raggiunta con la scusa di aiutarla e le aveva toccato il sedere. Bergamonews.it - Medico 81enne condannato a 4 anni per aver palpeggiato la nipote della convivente Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undi 81residente in un paese dell’Isola bergamasca è statoa 4di reclusione perlaundicennesua. I fatti risalgono al 2022 quando la ragazzina si era fermata a dormire dalla zia, una donna nigeriana che viveva insieme al dottore. I due si erano conosciuti nel 1998, si erano innamorati ed erano andati ad abitare insieme. Dopo pochi mesi la relazione si era interrotta, ma la convivenza era proseguita fino all’aprile del 2023. I parentidonna frequentavano la casa del, compresa la ragazzina, che quella sera era stata accompagnata dalla madre e doveva trascorrere qualche giorno insieme alla coppia. Dopo cena l’11enne era andata in cucina a prenderefrutta e l’imputato, che lei chiamava “Big Daddy”, l’aveva raggiunta con la scusa di aiutarla e le aveva toccato il sedere.

