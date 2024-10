Nerdpool.it - Marvel Studios: Un futuro ricco di progetti fino al 2028!

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante i problemi di produzione, ihanno in cantiere numerosiper i prossimi anni, con nuove date di uscitaal. Ihanno recentemente aggiornato il loro calendario delle uscite, rivelando undial. Tuttavia, non tutto è andato liscio, con il reboot di Blade che ha affrontato numerosi problemi di produzione. Il progetto in questione, con Mahershala Ali nel ruolo del protagonista, ha subito diversi ritardi a causa di problemi di produzione. Ilfilm sul cacciatore di vampiri più famoso del genere ha visto l’abbandono di diversi registi, tra cui Bassam Tariq e Yann Demange, e numerose riscritture della sceneggiatura. La pandemia di COVID-19 e lo sciopero degli sceneggiatori nel 2023 hanno ulteriormente complicato la situazione.