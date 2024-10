Liguria, Umbria, Emilia Romagna, macché “triplete”, la sinistra è in pieno “allarme rosso” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensavano a sinistra di fare un “triplete” alle Regionali: un tre a zero secco. Liguria (dove si voterà domenica e lunedì prossimi), Umbria e Emilia Romagna. Invece nel centrosinistra sono in pieno “allarme rosso”, titola La Stampa. L paura è quella di restare a bocca asciutta: persino la rossa Emilia potrebbe non essere così alla portata. Così, a pochi giorni dal rinnovo del consiglio regionale in Liguria e a un mese dalle regionali di Emilia Romagna e Umbria il timore di fare cilecca è lampante. Iniziamo dalla Liguria. Prima il diktat di Giuseppe Conte su Italia viva che ha destabilizzato la coalizione nella regione. Poi i sondaggi che danno Bucci e il centrodestra vincenti sul candidato del Pd Andrea Orando rendono la partita molto difficile per quello un tempo fu il “campo largo”. Secoloditalia.it - Liguria, Umbria, Emilia Romagna, macché “triplete”, la sinistra è in pieno “allarme rosso” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensavano adi fare un “” alle Regionali: un tre a zero secco.(dove si voterà domenica e lunedì prossimi),. Invece nel centrosono in”, titola La Stampa. L paura è quella di restare a bocca asciutta: persino la rossapotrebbe non essere così alla portata. Così, a pochi giorni dal rinnovo del consiglio regionale ine a un mese dalle regionali diil timore di fare cilecca è lampante. Iniziamo dalla. Prima il diktat di Giuseppe Conte su Italia viva che ha destabilizzato la coalizione nella regione. Poi i sondaggi che danno Bucci e il centrodestra vincenti sul candidato del Pd Andrea Orando rendono la partita molto difficile per quello un tempo fu il “campo largo”.

