Gamberorosso.it - La storia della fashion designer e ristoratrice che crea abiti da lavoro couture

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)design e ristorazione, due mondi distinti che si uniscono in un progetto di alta moda da. è una figura originale. Il suo primoè nel campomoda, quella dei grandi brand, delle passerelle e delle riviste patinate; unaprestata alla ristorazione: instancabile, sforna oggetti progetti e idee. Una decina d'anni fa – 12 per la precisione - anche un ristorante, in pieno centro di Roma. Un luogo originale, pieno di stile, colori, atmosfera, unisce stimoli diversi che tanto rispecchiano la suatrice. L'ha immaginato come una casa, il suo Coromandel, con collezioni di oggetti - chiavi, bambole, tarocchi - tessuti preziosi con nuance precise, mobili antichi, a marcare uno stile inconfondibile, rilassato e raffinato.