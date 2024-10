La scelta degli italiani: Kamala Harris maggiormente preferita rispetto a Donald Trump nelle elezioni Usa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alle porte delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, gli italiani si interrogano su chi tra i candidati possa meglio rappresentare gli interessi americani e globali. Un recente sondaggio realizzato da Youtrend ha analizzato le preferenze degli elettori italiani, rivelando un chiaro orientamento verso la vicepresidente Kamala Harris, sostenuta da una larga maggioranza rispetto al suo avversario repubblicano, Donald Trump. I dati emersi non solo offrono uno spaccato delle opinioni italiane su una questione che trascende i confini nazionali, ma sollevano anche interrogativi sulle dinamiche politiche globali. Gaeta.it - La scelta degli italiani: Kamala Harris maggiormente preferita rispetto a Donald Trump nelle elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alle porte dellepresidenziali del 5 novembre 2024, glisi interrogano su chi tra i candidati possa meglio rappresentare gli interessi americani e globali. Un recente sondaggio realizzato da Youtrend ha analizzato le preferenzeelettori, rivelando un chiaro orientamento verso la vicepresidente, sostenuta da una larga maggioranzaal suo avversario repubblicano,. I dati emersi non solo offrono uno spaccato delle opinioni italiane su una questione che trascende i confini nazionali, ma sollevano anche interrogativi sulle dinamiche politiche globali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali 2024 Emilia-Romagna: le istruzioni nella lingua dei segni VIDEO - Come si vota, chi ha diritto al voto, quali documenti servono per recarsi ai seggi, come averli in caso di smarrimento o di documento scaduto. In ... (corriereromagna.it)

Elezioni Usa, Bill Gates dona 50 milioni alla campagna di Kamala Harris: “Teme un secondo mandato di Donald Trump” - Lo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump per lo Studio Ovale si traduce anche in quello tra due degli uomini più ricchi al mondo e ai vertici del settore della tecnologia e dell’innovazione. Mentre ... (ilfattoquotidiano.it)

Caso Boccia, nuovo caso «al maschile»: Ranucci e l'inchiesta di Report sulle «alte cariche di FdI» - Un nuovo caso Maria Rosaria Boccia ma «al maschile». Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dando alcune anticipazioni delle inchieste che andranno in onda domenica sera ... (leggo.it)