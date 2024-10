Gaeta.it - La catechesi di Papa Francesco: il ruolo dello Spirito Santo nel sacramento del matrimonio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un mondo in cui le relazioni familiari stanno attraversando momenti di fragilità, ladidurante l’udienza generale ha offerto riflessioni significative sulneldel. L’intervento del Pontefice sta suscitando un rinnovato interesse e una maggiore consapevolezza su come lopossa rinnovare la gioia e la capacità di unioni durature, alleviando il dolore di molti che affrontano difficoltà nella propria vita coniugale. Loe il miracolo delle nozze di Canaha messo in evidenza come lolavori nella vita delle coppie sposate, citando l’allegoria delle Nozze di Cana, dove Gesù trasformò l’acqua in vino per salvare una celebrazione.