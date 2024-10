Juve-Stoccarda 0-1: Perin non basta, decide Toure (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico della Juventus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dallo Stoccarda all’Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champions League. I tedeschi hanno vinto con merito contro una Signora deludente e che domenica è attesa dal derby d’Italia contro l’Inter. Primo tempo molto difficile per una Juventus che ha subito fin dai primi minuti il gioco dinamico dello Stoccarda. Nei primi 45 minuti i tedeschi di Hoeness hanno mosso bene il pallone e in almeno due occasioni hanno sfiorato il vantaggio: la prima vera grande occasione per i biancorossi è capitata al 29? quando Millot ha toccato palla sulla destra dell’area per il taglio sul primo palo di Demirovic, il destro al volo del bosniaco ha colpito in pieno il palo. Unlimitednews.it - Juve-Stoccarda 0-1: Perin non basta, decide Toure Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico dellantus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dalloall’Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champions League. I tedeschi hanno vinto con merito contro una Signora deludente e che domenica è attesa dal derby d’Italia contro l’Inter. Primo tempo molto difficile per unantus che ha subito fin dai primi minuti il gioco dinamico dello. Nei primi 45 minuti i tedeschi di Hoeness hanno mosso bene il pallone e in almeno due occasioni hanno sfiorato il vantaggio: la prima vera grande occasione per i biancorossi è capitata al 29? quando Millot ha toccato palla sulla destra dell’area per il taglio sul primo palo di Demirovic, il destro al volo del bosniaco ha colpito in pieno il palo.

Champions : vince solo il Milan (3-1 al Brugge) - perdono Juve (0-1 in casa con lo Stoccarda) e Bologna (2-0 per Aston Villa). Altri risultati - . Serataccia per la Juve, superata in casa dallo Stoccarda e per il Bologna, sconfitto in trasferta dall'Aston Villa L'articolo Champions: vince solo il Milan (3-1 al Brugge), perdono Juve (0-1 in casa con lo Stoccarda) e Bologna (2-0 per Aston Villa). Sospiro di sollievo per il Milan che riesce a battere il Brugge (3-1). (Firenzepost.it)

